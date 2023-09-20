Глава «Газпром нефти» Дюков допустил дефицит топлива в России из-за пошлин
Заградительная пошлина на топливо в долгосрочной перспективе приведет к дефицит топлива, заявил л глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
Он отметил, что на начальных этапах могут образоваться излишки, но это только в краткосрочной перспективе. По его словам, из-за излишков снизятся оптовые цены, это приведет к снижению эффективности НПЗ и уменьшению объемов переработки.
Ранее стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE превысила $95 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Brent выросла в цене на 1,22%, до $95,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал на 1,85%, до $92,4 за баррель. Юшков объяснил рост цены на нефть повышенным мировым спросом, который не могут удовлетворить. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что при повышении цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно наращивать добычу, тем самым увеличивая предложение.
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