Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года
Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание, посвящённое внутреннему рынку нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства.
На нём была отмечена тенденция к снижению цен на топливо как в мелком опте, так и в рознице, а также стабилизация стоимости дизеля для сельхозпроизводителей.
По итогам мероприятия Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами, с целью приведения цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню, не превышающем инфляцию по итогам года.
Кроме того, нефтяным компаниям было рекомендовано «увеличить производство зимнего дизеля до индикативных уровней» с целью удовлетворения спроса внутри страны.
Ранее вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru