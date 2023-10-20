Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года

На нём была отмечена тенденция к снижению цен на топливо как в мелком опте, так и в рознице, а также стабилизация стоимости дизеля для сельхозпроизводителей.

По итогам мероприятия Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами, с целью приведения цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню, не превышающем инфляцию по итогам года.

Кроме того, нефтяным компаниям было рекомендовано «увеличить производство зимнего дизеля до индикативных уровней» с целью удовлетворения спроса внутри страны.

Ранее вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

