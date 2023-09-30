Новак: Оптовые цены на топливо снизились, сделав его дешевле для аграриев

Вице-премьер России Александр Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что принятые Правительством меры привели к снижению оптовых цен на топливо.

Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства

По его словам, наблюдается снижении стоимости бензина и дизеля для представителей аграрной сферы.

Новак отметил, что биржевые цены на дизельное топливо и бензин уже упали на 16-20%.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заводит дела в ряде регионов после анализа реализации топлива, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
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