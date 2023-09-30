Новак: Оптовые цены на топливо снизились, сделав его дешевле для аграриев
30 сентября 202321:22
Вице-премьер России Александр Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что принятые Правительством меры привели к снижению оптовых цен на топливо.
По его словам, наблюдается снижении стоимости бензина и дизеля для представителей аграрной сферы.
Новак отметил, что биржевые цены на дизельное топливо и бензин уже упали на 16-20%.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заводит дела в ряде регионов после анализа реализации топлива, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru