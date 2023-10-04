ФАС возбудила несколько дел по признакам завышения стоимости топлива

ФАС возбудила дела в отношении представителей независимых автозаправочных станций и нефтебаз. Ведомство усмотрело признаки завышения ими цен на топливо.

По данным «Росстата», средние розничные цены на дизельное топливо с 25 сентября по 2 октября снизилась впервые с мая 2023 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак 28 сентября провел совещание с представителями нефтяной отрасли по ситуации на топливном рынке. Представитель кабмина поручил принять срочные меры для стабилизации цен, передает «Радиоточка НСН».

