Новак назвал театром абсурда запрос Польши на поставку нефти из России

Так он прокомментировал информацию о том, что польские власти запросили на 2023 год поставку 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщила в середине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник с российской стороны. По данным издания, польская госкомпания Orlen обратилась с таким предложением в «Транснефть».

Ранее Польша призвала Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

