Новак назвал театром абсурда запрос Польши на поставку нефти из России
Запрос Польши о поставках российской нефти в 2023 году после заявлений о намерениях прекратить закупки - это «театр абсурда», заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».
Так он прокомментировал информацию о том, что польские власти запросили на 2023 год поставку 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщила в середине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник с российской стороны. По данным издания, польская госкомпания Orlen обратилась с таким предложением в «Транснефть».
Ранее Польша призвала Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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