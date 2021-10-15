Новак назвал главную причину высоких цен на газ в Европе

Высокие цены на газ в Европе не связаны с дефицитом предложения, а обусловлены низким уровнем заполненности хранилищ, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Business FM.

По его словам, на сегодняшний день на европейском рынке нет дефицита газа, внутренне потребление полностью обеспечено.

При этом хранилища заполнены на 74% - это минимальное значение за последние пять лет, обычно показатель превышает 85-90%, объяснил Новак.