Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» заинтересован в долгосрочных контрактах со странами Евросоюза, несмотря на потери относительно цен на спотовом рынке, сообщает ТАСС.
На пленарном заседании Российской энергетической недели глава государства отметил, что Россия готов к увеличению поставок газа в другие страны, согласно запрашиваемым партнёрами объёмам.
«Если нас просят увеличить ещё - мы готовы... настолько, насколько нас просят наши партнёры. Нет ни одного отказа», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что причиной роста цен на газ в Европе стал дефицит электроэнергии, сообщает RT.
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