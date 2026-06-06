В беседе со студией VK Видео он обратил внимание на противоречивость действий тех, кто продвигает антироссийские санкции: в период острого дефицита нефти на глобальном рынке прежние обвинения в адрес России словно теряют силу — западные страны вновь проявляют интерес к закупке российского сырья.



Новак проиллюстрировал ситуацию известной характеристикой «беспринципные люди»: по его словам, пока ситуация складывается удачно, такие игроки стремятся навредить другим — именно так он расценил отказ от российских нефти и нефтепродуктов. Однако, столкнувшись с нехваткой энергоресурсов — бензина, дизеля, сырой нефти, — эти же страны быстро забывают о декларируемых принципах и о том, что ранее называли Россию «плохой».



Вице‑премьер также отметил устойчивый спрос на российские энергоресурсы в мире. Санкционное давление со стороны недружественных государств не лишило сырьё востребованности — Россия успешно перенаправила экспортные потоки, сделав ставку на сотрудничество с дружественными странами.

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы существенно снизилась естественным путем.

