Новак допустил дефицит нефти в мире в 2026 году
Мировой рынок нефти ощутит физический дефицит через несколько месяцев в случае продолжительного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.
Он ответил на вопрос, возможен ли физический дефицит нефти в мире в 2026 году.
«Если конфликт будет затягиваться и добыча стран Персидского залива не будет увеличена, конечно, будет через несколько месяцев дефицит», - цитирует Новака РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на нефть на мировых рынках могут значительно вырасти в случае снижения объемов российского сырья, пишет Ura.ru.
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