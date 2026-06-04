Новак допустил дефицит нефти в мире в 2026 году

Мировой рынок нефти ощутит физический дефицит через несколько месяцев в случае продолжительного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Он ответил на вопрос, возможен ли физический дефицит нефти в мире в 2026 году.

«Если конфликт будет затягиваться и добыча стран Персидского залива не будет увеличена, конечно, будет через несколько месяцев дефицит», - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на нефть на мировых рынках могут значительно вырасти в случае снижения объемов российского сырья, пишет Ura.ru.

