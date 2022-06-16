Новак: хайп вокруг зеленой энергетики уже прошел
Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что энергокомпании по всему миру начали терять интерес к возобновляемым источникам энергии и менее активно инвестируют в них, передаёт ТАСС.
По его словам, хайп, который ещё год назад был вокруг «зеленой» энергетики, как-то прошёл.
«А самое главное, что даже крупнейшие мировые энергетические компании уже не идут на поводу политиков зеленых или инвестфондов, которые заставляют их снижать финансирование традиционной энергетики и финансировать в большей степени возобновляемые источники энергии», - отметил вице-премьер.
Новак напомнил, что ещё на прошлом ПМЭФ половина сессий была связана с темой «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии.
Ранее экономист Василий Колташов специально для НСН заявил, что политика «зеленой» энергетики потерпела фиаско.
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