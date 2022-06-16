Новак: хайп вокруг зеленой энергетики уже прошел

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что энергокомпании по всему миру начали терять интерес к возобновляемым источникам энергии и менее активно инвестируют в них, передаёт ТАСС.

По его словам, хайп, который ещё год назад был вокруг «зеленой» энергетики, как-то прошёл.