Новак: ЕС может ввести нормы потребления топлива из-за дефицита
Евросоюз может ввести нормы потребления топлива из-за нехватки дизеля в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости.
По его словам, нехватка дизеля в Европе из-за санкций против России может дестабилизировать рынок региона.
Значительное сокращение поставок дизельного топлива из России привело к резкому повышению цен на этот вид топлива в большинстве стран Западной Европы, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что стоимость дизеля на данный момент выше, чем бензина.
Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если страны Запада от нее полностью откажутся, ранее заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По его словам, если потребителям предложить скидки, то они непременно купят сырье.
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