Новак: ЕС может ввести нормы потребления топлива из-за дефицита

Евросоюз может ввести нормы потребления топлива из-за нехватки дизеля в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, нехватка дизеля в Европе из-за санкций против России может дестабилизировать рынок региона.

Значительное сокращение поставок дизельного топлива из России привело к резкому повышению цен на этот вид топлива в большинстве стран Западной Европы, сообщило агентство Bloomberg.

Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС

Отмечается, что стоимость дизеля на данный момент выше, чем бензина.

Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если страны Запада от нее полностью откажутся, ранее заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По его словам, если потребителям предложить скидки, то они непременно купят сырье.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныТопливоЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры