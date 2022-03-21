Новак допустил рост цен до $300 за баррель при от российской нефти

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что при отказе Запада от нефти из России цена за баррель может подскочить до $300, сообщает РИА Новости.

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По его словам, некоторые предрекают, что в случае отказа от российской нефти баррель может подорожать и до $500.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует задуматься о введении нефтяного эмбарго против Москвы, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НефтьЦена На НефтьАлександр Новак
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