Новак допустил рост цен до $300 за баррель при от российской нефти

По его словам, некоторые предрекают, что в случае отказа от российской нефти баррель может подорожать и до $500.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует задуматься о введении нефтяного эмбарго против Москвы, сообщает «Свободная пресса».