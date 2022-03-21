Новак допустил рост цен до $300 за баррель при от российской нефти
21 марта 202215:15
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что при отказе Запада от нефти из России цена за баррель может подскочить до $300, сообщает РИА Новости.
По его словам, некоторые предрекают, что в случае отказа от российской нефти баррель может подорожать и до $500.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует задуматься о введении нефтяного эмбарго против Москвы, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru