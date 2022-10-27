Путин: пик трудностей из-за санкций в экономике РФ пройден

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик трудностей из-за санкций Запада в российской экономике пройдет. Соответствующее заявление он сделал на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

По словам Путина, целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась более гибкой и адаптивной.

Ранее Путин заявил, что продлит режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год.