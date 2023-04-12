Нидерланды хотят полностью отказаться от российского СПГ

Нидерланды готовятся к прекращению импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает Блумберг со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.

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Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, и на сегодняшний день работают над расторжением ранее заключенных контрактов.

Причиной отказа Йеттен назвал нежелание пользоваться российскими природными источниками энергии. В частности, страна уже отказалась от нефти, угля и трубопроводного газа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:НидерландыРоссийский Газ

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