Нидерланды хотят полностью отказаться от российского СПГ
12 апреля 202316:23
Нидерланды готовятся к прекращению импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает Блумберг со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.
Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, и на сегодняшний день работают над расторжением ранее заключенных контрактов.
Причиной отказа Йеттен назвал нежелание пользоваться российскими природными источниками энергии. В частности, страна уже отказалась от нефти, угля и трубопроводного газа.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru