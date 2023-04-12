Нидерланды хотят полностью отказаться от российского СПГ

Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, и на сегодняшний день работают над расторжением ранее заключенных контрактов.

Причиной отказа Йеттен назвал нежелание пользоваться российскими природными источниками энергии. В частности, страна уже отказалась от нефти, угля и трубопроводного газа.



