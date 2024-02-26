«Ничего хорошего!»: ФАС обвинили в формировании монополиста из «Яндекс Такси»
Федеральная антимонопольная служба сама позволила «Яндекс Такси» скупать крупнейшие сервисы на рынке, отметил в эфире НСН Кирилл Янков.
Федеральная антимонопольная служба собственноручно сделала из «Яндекс Такси» монополиста, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН. Он отметил, что на этом фоне сегодняшние претензии ФАС к агрегатору выглядят странно.
Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов сообщил «Известиям», что у ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». По его словам, алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. Он отметил, что в ФАС поступают жалобы на «Яндекс Такси» как от пассажиров, так и от водителей: за прошлый год их было более 300. Иванов также объяснил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования. Янков считает, что к таким последствиям привели сами действия ФАС.
«Возникает вопрос, что ФАС в свое время позволил появиться монополисту на этом рынке. Ключевым была покупка компании «Везет», именно тогда «Яндекс» получил значительную долю на рынке. Когда на рынке появляется искусственная монополия, то ничего хорошего в этом не бывает. Почему этому рынку дали монополизироваться, вопрос к ФАС, который в свое время написал, что покупка сервиса «Везет» не требует согласования ФАС», – сказал Янков.
При этом он отметил, что низкая конкуренция на рынке такси все же присутствует.
«Конкуренцию на рынке оцениваю как низкую. Конкуренты есть, нельзя сказать, что их нет вообще. Например, компания «Максим» является во многих городах конкурентом. Люди, которые пользуются этой компанией, говорят обычно, что цены там ниже, но и ждать дольше. Есть много локальных конкурентов в тех или иных городах», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Янков подчеркнул, что мораторий на проверки IT-компаний не должен распространяться на «Яндекс Такси».
«Само определение IT-компаний в данном случае, мне кажется, ущербно. IT-компании – это те компании, главной целью которых является разработка IT. Если IT используется в других целях для работы на других рынках, в данном случае на рынке такси, то в этом смысле неправильно объявлять мораторий именно на эту деятельность компаний. Мораторий был неправильно установлен», – резюмировал он.
В 2021 году «Яндекс Такси» объявил о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Тогда отмечалось, что сделка позволит «Яндексу» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы.
Уже в 2023 году компания «Яндекс» выкупила долю 29% американской Uber в совместном предприятии с «Яндекс Такси». Речь идет о голландской компании MLU B.V. – она владеет сервисами «Яндекс Такси», «Яндекс Драйв» в России, СНГ и других странах. В условиях сделки говорилось, что Яндекс сохранит за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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