«Ничего хорошего!»: ФАС обвинили в формировании монополиста из «Яндекс Такси»

Федеральная антимонопольная служба собственноручно сделала из «Яндекс Такси» монополиста, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН. Он отметил, что на этом фоне сегодняшние претензии ФАС к агрегатору выглядят странно.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов сообщил «Известиям», что у ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». По его словам, алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. Он отметил, что в ФАС поступают жалобы на «Яндекс Такси» как от пассажиров, так и от водителей: за прошлый год их было более 300. Иванов также объяснил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования. Янков считает, что к таким последствиям привели сами действия ФАС.