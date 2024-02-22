Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей

Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей для решения проблемы роста цен и нехватки машин в отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе рабочей группы по агрегаторам такси при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отмечается, что речь может, например, идти только об отечественных автомобилях. При этом в отрасли говорят, что у российских автомобильных брендов недостаточно моделей, которые подходили бы для использования в сегменте такси экономкласса, передает ТАСС.

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В сфере такси подчеркивают, что цены выросли не только на автомобили, но и на запчасти, что усложняет обслуживание машин.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АвтомобилиСубсидииТакси

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