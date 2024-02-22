Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей для решения проблемы роста цен и нехватки машин в отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе рабочей группы по агрегаторам такси при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отмечается, что речь может, например, идти только об отечественных автомобилях. При этом в отрасли говорят, что у российских автомобильных брендов недостаточно моделей, которые подходили бы для использования в сегменте такси экономкласса, передает ТАСС.