ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории России, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что к такому выводу специалисты ведомства пришли по итогам анализа рынка, проведённого после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада.
В ФАС указали, что злоупотребление доминирующим положением является основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов, а также принятия мер антимонопольного реагирования.
«Из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены», - заключили в ведомстве.
Ранее депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов заявили, что наценку на стоимость такси в плохую погоду следует ограничить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru