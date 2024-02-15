ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России

Отмечается, что к такому выводу специалисты ведомства пришли по итогам анализа рынка, проведённого после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада.

В ФАС указали, что злоупотребление доминирующим положением является основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов, а также принятия мер антимонопольного реагирования.

«Из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены», - заключили в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов заявили, что наценку на стоимость такси в плохую погоду следует ограничить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

