ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории России, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что к такому выводу специалисты ведомства пришли по итогам анализа рынка, проведённого после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада.

В ФАС указали, что злоупотребление доминирующим положением является основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов, а также принятия мер антимонопольного реагирования.

«Из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены», - заключили в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов заявили, что наценку на стоимость такси в плохую погоду следует ограничить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
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