Независимый экономист отменил «самый плохой день для рубля»

В следующую пятницу, 26 июля, для рубля может наступить самый плохой день. Такой прогноз озвучил «Российской газете» эксперт Международного финансового центра (МФЦ) Владимир Рожанковский. По его мнению, в начале следующей недели отечественная валюта может укрепиться до 61,9 рубля за доллар. На это повлияет публикация отчетов по внешнеторговому балансу США, предварительные данные по ВВП и, в первую очередь, полугодовой корпоративной финансовой отчетности. По мнению эксперта МФЦ, после этого будет ясно, насколько курс доллара неудобен для продаж крупнейших транснациональных корпораций. Из-за этого будет усиливаться зависимость доллара к другим валютам.

Впрочем, всю картину испортит заседание по монетарной политике российского Центробанка, которое запланировано на 26 июля. По мнению эксперта, оно приведет к разочарованию среди инвесторов.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов заявил в эфире НСН, что никакого глобального падения рубля 26 июля не произойдет.

«Любые варианты прогнозов имеют место быть. Но если бы все можно было всегда предугадывать, то этот человек был бы уже мультимиллиардером. Такой вариант возможен, но не считаю, что это будет какое-то глобальное падение рубля, как это было в 1998 году. Никакой паники нет. Коррекция возможна, потому что пока не до конца понятно, какую позицию займет наш мегарегулятор. Но катастрофического падения нашей валюты я не ожидаю», – заявил финансовый эксперт.

Что касается разочарования инвесторов, то утекать из России уже практически некому.

«А что инвесторов еще много осталось и есть чему оттекать? Отток иностранных инвесторов такой массовый. Российские инвесторы еще не сформировались, они на начальной стадии формирования. Поэтому в глобальном смысле оттекать некому. То, что какая-то часть спекулянтов могут побояться дальнейших решений ЦБ и выйдут из наших УФЗ, – это возможно. Но это не инвесторы, а спекулянты. Они всегда будут прибегать туда, где можно заработать и убегать при любом обратном дуновении ветерка», – отметил Шабанов.