Орешкин: Доллар вырастет. Осталось понять насколько
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Рублю предсказали падение к концу года
Во второй половине года рубль ожидает серьёзное падение. Такой прогноз дает главный экономист крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый. По его мнению, ослабление рубля может составить 9,1% и будет спровоцировано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа. Этому может поспособствовать смягчение денежно-кредитной политики Банка России.
Дмитрий Орешкин: «Тут проблема в том, что этот самый Косатый точнее всех предсказал рост рубля в начале 2019 года. Сейчас он прогнозирует, что к концу года рубль будет стоить 69 рублей. Большинство экономистов говорят: 65, может быть 66 рублей. Но, так или иначе, судя по всему, рубль будет немножко слабеть потому, что и Центробанк и ведущие экономисты выступают за эмиссию рублей. А чем больше рублей будет выпущено, тем ниже будет их рыночный курс. Так что, прав Косатый или нет, мы увидим через полгода. Но то, что динамика курса рубля будет скорее в минус, чем в плюс, мне кажется достаточно очевидным. Вопрос только в том, 65 рублей или 69», - отметил Дмитрий Орешкин, общаясь с НСН.
В Госдуме рассказали, при каких условиях Россия будет двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству.
Дмитрий Орешкин: «Я думаю, что это правильно. Если ты хочешь обеспечивать свое влияние на территории, которую считаешь зоной своей ответственности, в любом случае, надо вести уважительный диалог и не пытаться кого-то наказать за непослушание. Это было бы органично в советской системе ценностей, а сейчас надо действовать по-другому. Надо договариваться используя, в том числе, и так называемую мягкую силу. Прежде всего, экономические интересы, культурные интересы. В Грузии много людей, которые симпатизируют не только России, как таковой, но и действующему российскому руководству. Надо дать этим людям в руки козыри для того, чтобы налаживать какие-то отношения»,- заявил он НСН.
Трампа обвинили в нарушении прав человека и пригрозили импичментом
Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
Дмитрий Орешкин: «На мой взгляд, это пустое сотрясание воздуха. Помимо нижней палаты американского парламента, где большинство у демократов, есть верхняя палата (Сенат), где большинство – республиканцы. И для того, чтобы объявить импичмент, мнения одного конгрессмена или даже все нижней палаты заведомо недостаточно. Нужно, что и верхняя палата поддержала это решение», - пояснил Дмитрий Орешкин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.