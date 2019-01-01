Орешкин: Доллар вырастет. Осталось понять насколько

Дмитрий Орешкин: «Тут проблема в том, что этот самый Косатый точнее всех предсказал рост рубля в начале 2019 года. Сейчас он прогнозирует, что к концу года рубль будет стоить 69 рублей. Большинство экономистов говорят: 65, может быть 66 рублей. Но, так или иначе, судя по всему, рубль будет немножко слабеть потому, что и Центробанк и ведущие экономисты выступают за эмиссию рублей. А чем больше рублей будет выпущено, тем ниже будет их рыночный курс. Так что, прав Косатый или нет, мы увидим через полгода. Но то, что динамика курса рубля будет скорее в минус, чем в плюс, мне кажется достаточно очевидным. Вопрос только в том, 65 рублей или 69», - отметил Дмитрий Орешкин, общаясь с НСН.

