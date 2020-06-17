Незаконные уголовные дела убивают малый бизнес в стране

Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что ежегодно фиксируются десятки тысяч нарушений прав предпринимателей, а самочувствие бизнеса в стране нельзя назвать удовлетворительным. По его словам, продолжается давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. В 2019 году прокурорами и руководителями следственных органов выявлены случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений).

Страдает от такого давления на бизнес в первую очередь средний и малый бизнес, нанося экономике страны огромный урон, заявил в эфире НСН гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.

«Очень радует, что новый генпрокурор реально смотрит на вещи и называет их своими именами. Это действительно так. За всеми незаконно возбужденными делами стоит желание теми или иными представителями силовых органов снять свою ренту в виде рейдерского захвата или финансовых отчислений. Но совершенно очевидно, что прийти вот так вот влегкую и попробовать незаконно возбудить уголовное дело против крупной компании — себе дороже. У нее есть серьезные юридические службы, «крыши», связи… Конечно, кормятся этим делом на малом и среднем бизнесе, где владельцы зачастую сами стоят за прилавком, сами оказывают услуги и производством занимаются. Они беззащитны. Этим наносят колоссальный ущерб и экономике страны, и деловому климату и будущему. Все эти действия правоохранителей ведут в никуда», — сказал Ермаков.

Возбужденное уголовное дело — верный путь к банкротству и потере компании.

«Если открыто уголовное дело, то считайте, что бизнес погублен. Это уводит с рынка какой-то процент компаний, потому что всё блокируется, работать не дают, конечно, люди банкротятся, теряют бизнес и здоровье вместе с ним. Вообще, это трагедия. Это как в семье разумный член говорит: давайте курочку кормить и на яички жить, а другой — да давайте ей голову отрубим и съедим, а дальше — будь что будет. Вот эти люди по такой логике живут. Как в чужой стране», — добавил глава Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса.

Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил НСН, что у малого и среднего предпринимательства в России и вовсе нет будущего.

«У малого и среднего бизнеса нет будущего, потому что ему не дают возможности работать», — считает он.

В ходе выступления перед сенаторами Игорь Краснов также сообщил, что в России в 2019 году в 70 раз больше изъято коррупционных активов чиновников по сравнению с предшествующим годом. По сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд.

