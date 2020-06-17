Незаконные уголовные дела убивают малый бизнес в стране
Защитники прав предпринимателей рассказали НСН, какой урон экономике страны наносит давление правоохранителей на бизнес.
Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации заявил, что ежегодно фиксируются десятки тысяч нарушений прав предпринимателей, а самочувствие бизнеса в стране нельзя назвать удовлетворительным. По его словам, продолжается давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. В 2019 году прокурорами и руководителями следственных органов выявлены случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений).
Страдает от такого давления на бизнес в первую очередь средний и малый бизнес, нанося экономике страны огромный урон, заявил в эфире НСН гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков.
«Очень радует, что новый генпрокурор реально смотрит на вещи и называет их своими именами. Это действительно так. За всеми незаконно возбужденными делами стоит желание теми или иными представителями силовых органов снять свою ренту в виде рейдерского захвата или финансовых отчислений. Но совершенно очевидно, что прийти вот так вот влегкую и попробовать незаконно возбудить уголовное дело против крупной компании — себе дороже. У нее есть серьезные юридические службы, «крыши», связи… Конечно, кормятся этим делом на малом и среднем бизнесе, где владельцы зачастую сами стоят за прилавком, сами оказывают услуги и производством занимаются. Они беззащитны. Этим наносят колоссальный ущерб и экономике страны, и деловому климату и будущему. Все эти действия правоохранителей ведут в никуда», — сказал Ермаков.
Возбужденное уголовное дело — верный путь к банкротству и потере компании.
«Если открыто уголовное дело, то считайте, что бизнес погублен. Это уводит с рынка какой-то процент компаний, потому что всё блокируется, работать не дают, конечно, люди банкротятся, теряют бизнес и здоровье вместе с ним. Вообще, это трагедия. Это как в семье разумный член говорит: давайте курочку кормить и на яички жить, а другой — да давайте ей голову отрубим и съедим, а дальше — будь что будет. Вот эти люди по такой логике живут. Как в чужой стране», — добавил глава Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса.
Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил НСН, что у малого и среднего предпринимательства в России и вовсе нет будущего.
«У малого и среднего бизнеса нет будущего, потому что ему не дают возможности работать», — считает он.
В ходе выступления перед сенаторами Игорь Краснов также сообщил, что в России в 2019 году в 70 раз больше изъято коррупционных активов чиновников по сравнению с предшествующим годом. По сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд.
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