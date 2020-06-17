Российские чиновники побили рекорды по коррупции

В России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников по сравнению с прошлым годом. По сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова генпрокурора России Игоря Краснова.

Он отметил, что по итогам контроля за расходами чиновников в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018). По словам Краснова, практика по изъятию коррупционных активов и направлению их в бюджет была «высоко оценена на площадке ООН».