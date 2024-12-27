«Незаконные досмотры»: Россия готова сопровождать нефтяные танкеры военными кораблями
Игорь Юшков заявил НСН, что Евросоюз не может препятствовать прохождению танкеров, которые перевозят российскую нефть.
Любые досмотры нефтяных танкеров в Балтийском море незаконны, Евросоюз под любым предлогом пытается ограничить доходы России, не задумываясь о последствиях для рынка, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Евросоюз намерен ввести новые санкции против «теневого флота» России в связи с инцидентами в Балтийском море, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. До этого финская береговая охрана задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к повреждению кабелей на дне Финского залива. Утверждается, что он заметно замедлил ход в тот момент, когда проходил над кабелем. Юшков уверен, что это очередная попытка ограничить доходы России под предлогом досматривать «опасные» танкеры.
«Придется доказывать, что повреждения связаны с судами, которые перевозят российскую нефть. Мы можем позлорадствовать, сказать, что не знаем ничего, это не наша акватория вообще. Именно это они говорили, когда взорвали «Северные потоки». На практике подобные повреждения кабелей были и раньше. Все эти суда никак не связаны с Россией, они не принадлежат российским компаниям, не ходят под флагом РФ. Даже если будет доказано, что какое-то судно специально или случайно повредило кабель, вопрос, почему запрет должен касаться всех танкеров из разных юрисдикций», - отметил он.
Юшков подчеркнул, что любые досмотры танкеров незаконны, Россия может пойти на то, чтобы сопровождать торговые корабли военными.
«Почему в Европе взялись именно за нефтяные танкеры? Ответ простой. Дело в том, что санкции потолка цены не работают так, как они хотели. Они пытаются сделать что-то, чтобы Россия не смогла зарабатывать. Поэтому сейчас они просто пытаются оправдать попытку досмотра судов, которые перевозят нефть. Эти обвинения выглядят нелогично, так как мы рисковать нефтяными танкерами бы не стали. Останавливать и досматривать суда – это абсолютно незаконно, если мы рассматриваем международное право. Они не имеют права так делать. Если они попробуют, Россия вполне может пойти на то, чтобы сопровождать торговые суда военными кораблями. Предъявить претензии нам невозможно, мы имеем право свободно проходить через Балтийские проливы в океан. Все танкеры застрахованы, технически исправны, не пропускать их нет оснований», - добавил он.
При этом, по его словам, ограничения для нефти из России больше всего ударят по США, поэтому такой сценарий маловероятен.
«Если у нас будут трудности с экспортом, мы сократим добычу и поставки, а это вызовет дефицит и существенный рост цен. В 2022 году, когда мы перестраивались на рынок Азии, мы сократили добычу всего на 1%, а это уже вызвало дефицит на рынке. В США тогда был рекорд по цене топлива внутри страны. Для США опасно препятствовать экспорту нашей нефти, поэтому не думаю, что они пойдут на это», - заключил собеседник НСН.
ЕС пытается оказать воздействие на «теневые танкеры», которые не ходят напрямую под флагом РФ, однако есть способы обойти и эти санкции, заявил ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин «Радиоточке НСН».
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