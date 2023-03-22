Newsweek: В офисе Зеленского предложили снизить лимит цен на российскую нефть
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что лимит цен на российскую нефть следует снизить «до значительно более низкого уровня», пишет Newsweek.
В интервью журналу он указал, что украинские власти желают снизить его примерно до 30 долларов за баррель при нынешних 60 долларах.
«Это будет иметь серьёзные и важные последствия», - добавил чиновник.
Ранее источники агентства Bloomberg pfzdbkb? xnj Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть, сообщает RT.
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