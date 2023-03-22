В интервью журналу он указал, что украинские власти желают снизить его примерно до 30 долларов за баррель при нынешних 60 долларах.

«Это будет иметь серьёзные и важные последствия», - добавил чиновник.

Ранее источники агентства Bloomberg pfzdbkb? xnj Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть, сообщает RT.

