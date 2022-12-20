В Италии назвали лимит цен на газ политическим сигналом для России
Принятие потолка цен на газ из России — громкий политический сигнал, поданный ЕС и Италией Москве. Об этом заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
По словам политика, Италия и Европа дали России понять, что они не позволят себя запугать и не дадут в обиду собственных граждан. Введение лимита цен на газ, по мнению Пикетто-Фратина, стало победой европейцев. До этого, отметил министр, Россия использовала газ как средство политического давления.
Пикетто-Фратин предположил, что Италия, вынужденная искать новые источники голубого топлива, скоро сможет стать энергетическим хабом будущего в Средиземноморье.
Ранее страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за МВтч. Ограничения вступят в силу с 15 февраля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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