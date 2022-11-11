Невыгодно торговать: Россию ждут повышенные таможенные пошлины в США
Экономист Денис Ракша назвал решение США о признании российской экономики нерыночной политическим.
США признали российскую экономику нерыночной по политическим причинам, это увеличит импортные таможенные пошлины для РФ, заявил экономист Денис Ракша в беседе с НСН.
Накануне Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.
«Вероятно, они исходили из критериев, связанных с участием и вмешательством государства в экономику. Вообще, это чисто политическое решение. За собой оно влечет изменение уровня таможенных пошлин, которыми облагаются товары из такой страны. Для рыночных экономик это пониженная ставка, для нерыночных – повышенные. Импортные пошлины на ввоз в США продукции из России будут повышены, нам будет невыгодно торговать», - рассказал Ракша.
Собеседник НСН также объяснил экономический смысл такого решения, который в теории обуславливается честной конкуренцией.
«Все понимают, что рынок США очень привлекателен для сбыта любой продукции. Смысл в том, что если экономика нерыночная, то продукция, которая в ней производится, получает за счет вмешательства государства дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с такой же продукцией, которая производится в рыночной экономике», - отметил он.
США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года. Занимавший тогда пост главы Минэкономразвития Герман Греф пояснял, что признание России страной с рыночной экономикой снимает ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд. В частности, в то время из-за антидемпинговых мер экспорт продукции российских металлургических предприятий в США был ограничен на $700 млн, а экспорт радиационного топлива — на $300 млн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Рябков анонсировал заседание комиссии по ДСНВ в Каире
- СМИ: В Москве неизвестные похитили ноутбук у главного экономиста ЦБ
- Выплата по ОСАГО выросла в среднем на 5 тысяч рублей
- СМИ рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра
- «Вкусно - и точка» начнет работу в Белоруссии
- СМИ: В России вскрыли крупную «ресторанную» схему ухода от налогов
- Рогов рассказал о превентивных ударах российских войск по ВСУ
- СМИ: В Крыму 17 человек пострадали в ДТП с военным грузовиком
- Путина попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
- Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru