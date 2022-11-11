Невыгодно торговать: Россию ждут повышенные таможенные пошлины в США

США признали российскую экономику нерыночной по политическим причинам, это увеличит импортные таможенные пошлины для РФ, заявил экономист Денис Ракша в беседе с НСН.

Накануне Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.

«Вероятно, они исходили из критериев, связанных с участием и вмешательством государства в экономику. Вообще, это чисто политическое решение. За собой оно влечет изменение уровня таможенных пошлин, которыми облагаются товары из такой страны. Для рыночных экономик это пониженная ставка, для нерыночных – повышенные. Импортные пошлины на ввоз в США продукции из России будут повышены, нам будет невыгодно торговать», - рассказал Ракша.

Собеседник НСН также объяснил экономический смысл такого решения, который в теории обуславливается честной конкуренцией.