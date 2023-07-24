«Потолок цен не работает»: Западные СМИ признали победу России на нефтяном рынке

Издание Wall Street Journal сообщило, что Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. В последние дни цены на самую желанную нефть страны были выше западного ценового потолка, веденного для того, чтобы лишить Москву средств на спецоперацию на Украине. Юшков подчеркнул, что с самого начала было понятно, что российская нефть будет торговаться выше установленного Западом потолка.

«Санкции не работают так, как задумывалось. Планировалось, что при превышении потолка цены активируется запрет на перевозку российской нефти и страхование этой перевозки морским транспортом. В реальности оказалось все совсем иначе. Мировой танкерный флот разделился на две части: выделился теневой флот, который работает на перевозку только российской, венесуэльской и иранской нефти, то есть только подсанкционной. Никакую другую они не перевозят, понимая, что попадут под санкции, но их суда продолжат годами работать в этом сегменте: много работы, хорошо платят, поэтому они игнорируют санкции», - отметил он.

При этом существует еще и международный флот, который игнорирует перевозку российской нефти, напомнил Юшков.

«Даже если наша стоила меньше 60 долларов за баррель, они все равно не брались ее перевозить, так как считали ее токсичной. Поэтому с самого начала было понятно, что наша нефть продается дороже 60 долларов за баррель. Всегда нарушались санкции, но только сейчас западные СМИ начали это признавать», - разъяснил собеседник НСН.

В феврале Россия запретила поставки нефти зарубежным компаниям, в контрактах с которыми «прямо или косвенно» фиксируется предельная цена на топливо. Аналитики отмечают, что Москва пока ничего не теряет из-за потолка цен, отмечает «Радиоточка НСН».

