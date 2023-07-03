Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России

Венгрия попросила ЕС разрешить торговлю продуктами из российской нефти еще на год, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что через год компания, которая поставляет в страну нефтепродукты, сможет перерабатывать нефть не только из российских источников. Но на запуск «инвестиций» нужно время.