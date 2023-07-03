Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России

Венгрия попросила ЕС разрешить торговлю продуктами из российской нефти еще на год, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что через год компания, которая поставляет в страну нефтепродукты, сможет перерабатывать нефть не только из российских источников. Но на запуск «инвестиций» нужно время.

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Венгрия и Сербия не планируют отказываться от российских нефтяных поставок, однако вынуждены терпеть из-за этого колоссальное давление. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Европа делает все для того, чтобы диверсифицировать свои поставки и закупки нефти и газа. Сейчас ЕС покупает нефть из Венесуэлы, которую раньше «брать не хотели».

По его словам, ЕС по политическим причинам готов действовать себе в ущерб, получая нефть и газ из других источников.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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