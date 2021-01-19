Нерадько предложил создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке

Экс-первый замглавы Минтранса России и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы регулятора и источники.

Как ожидается, 20 января авиаперевозчики выступят в Росавиации на совещании по вопросу создания бюджетной авиакомпании. Среди них - представители Utair, Red Wings, S7 Airlines, «Уральских авиалиний», «Азимута» и «Ямала», а также «Сбера».

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Изначально поручение создать новые лоукостеры дал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Узбекистан могут создать совместный лоукост-авиаперевозчик. Это обсуждалось 20 июля на заседании профильной комиссии по экономическому партнерству между странами. С российской стороны представителем был глава Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – глава Минтранса республики Эльер Ганиев.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СибирьДальний ВостокРосавиацияАвиакомпания
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