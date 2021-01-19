Нерадько предложил создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке
Экс-первый замглавы Минтранса России и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы регулятора и источники.
Как ожидается, 20 января авиаперевозчики выступят в Росавиации на совещании по вопросу создания бюджетной авиакомпании. Среди них - представители Utair, Red Wings, S7 Airlines, «Уральских авиалиний», «Азимута» и «Ямала», а также «Сбера».
Изначально поручение создать новые лоукостеры дал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
Ранее сообщалось о том, что Россия и Узбекистан могут создать совместный лоукост-авиаперевозчик. Это обсуждалось 20 июля на заседании профильной комиссии по экономическому партнерству между странами. С российской стороны представителем был глава Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – глава Минтранса республики Эльер Ганиев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС
- Биолог считает, что «британский» штамм коронавируса может стать основным в России
- Нерадько предложил создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке
- Байден попросил посла США в РФ остаться на своем посту
- Назван способ определить признак скорой смерти от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru