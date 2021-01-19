Нерадько предложил создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке

Экс-первый замглавы Минтранса России и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы регулятора и источники.

Как ожидается, 20 января авиаперевозчики выступят в Росавиации на совещании по вопросу создания бюджетной авиакомпании. Среди них - представители Utair, Red Wings, S7 Airlines, «Уральских авиалиний», «Азимута» и «Ямала», а также «Сбера».