Нерабочая неделя в РФ началась с падения рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 2,6% и достигал 80,85 рубля. Курс европейской валюты достиг отметки в 88,79 рубля. Об этом говорят данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени, отмечает RT.

Российская валюта дешевеет на фоне начала введения карантинных мер в России, а также падения цен на нефть, которое в ночь на понедельник превысило пять процентов. В частности, стоимость Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель, пишет Свободная пресса.

Экономист: США спасут российский рубль

На минувшей неделе, 27 марта НСН писала, что рубль на Московской бирже отреагировал снижением курса на обращение президента России Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса. До начала обращения к нации главы государства за доллар давали 78 рублей, 57 копеек, евро торговался в районе 85 рублей, 8 копеек.

К моменту завершения выступления Путина курс доллара составил 78,84 рубля, а евро - 85,29 рубля. Сейчас на бирже за доллар дают 79 рублей, 36 копеек, евровалюта торгуется на уровне 85,70 рубля. .

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