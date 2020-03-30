Нерабочая неделя в РФ началась с падения рубля

Домашний режим самоизоляции введён для всех жителей столицы

В московских лабораториях будут проводить до 13 тысяч анализов на коронавирус в сутки

При покупке ОСАГО автовладельцы теперь могут экономить на КАСКО

В МЭШ добавлен фотобанк Минералогического музея

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды