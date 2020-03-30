Нерабочая неделя в РФ началась с падения рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 2,6% и достигал 80,85 рубля. Курс европейской валюты достиг отметки в 88,79 рубля. Об этом говорят данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени, отмечает RT.
Российская валюта дешевеет на фоне начала введения карантинных мер в России, а также падения цен на нефть, которое в ночь на понедельник превысило пять процентов. В частности, стоимость Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель, пишет Свободная пресса.
На минувшей неделе, 27 марта НСН писала, что рубль на Московской бирже отреагировал снижением курса на обращение президента России Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса. До начала обращения к нации главы государства за доллар давали 78 рублей, 57 копеек, евро торговался в районе 85 рублей, 8 копеек.
К моменту завершения выступления Путина курс доллара составил 78,84 рубля, а евро - 85,29 рубля. Сейчас на бирже за доллар дают 79 рублей, 36 копеек, евровалюта торгуется на уровне 85,70 рубля. .
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