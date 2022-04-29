С колбасой, но без сосисок: В мясной отрасли рассказал о дефиците

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил о вероятных трудностях с производством сосисок из-за перебоях с поставками оболочек.

Производители колбас и сосисок в России могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного запрета Евросоюза на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства данной продукции и нехватки собственных мощностей, передает РБК.

«Я вам скажу, что здесь действительно серьезная угроза, потому что от натуральных оболочек производства отошл:, черева, синюга - их практически все стали заменять белкозином. Полиамидная оболочка не очень хорошая, потому что если вы немножко не будете соблюдать температурный режим, она начинает выделять газ, эффект кисломолочной продукции. Даже был случай в Тульской области, у женщины батон взорвался. Видимо, неаккуратно положила или что. А натуральные оболочки надо калибровать, восстанавливать, у нас сейчас только местные бойни, они не могут. Это действительно серьезная угроза. Но, в принципе, у нас слишком много колбас. На потребителя это не будет влиять», - предположил эксперт

При этом производство сосисок в России может быть под угрозой, в отличие от колбас.

«Сейчас все так закручено, что сосисок-то, возможно, и не будет. Колбасы можно в целлофан упаковывать, восстановить все это. Сардельки можно сделать, череву употреблять [для упаковки], а сосиски - это намного сложнее, там именно импортная оболочка. Начиналось это еще в 70-е годы, первые франкоматики (тип оборудования - прим. НСН) появились, тогда так сосиски не были развиты», - добавил Рябинкин.

Ранее заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг заявил, что в ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с дефицитом мясной продукции.

