Wildberries опровергла массовые штрафы за возврат товара

Wildberries не подтвердила информацию о том, что компания ввела массовые штрафы за возврат товаров. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что такая мера затрагивает порядка 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.

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Ранее в сообществе Wildberries во «ВКонтакте» пользователи начали жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, передает РИА Новости. Покупатели сообщали, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата товара с браком.

14 марта стало известно, что в работе сайта и приложения Wildberries сразу в нескольких странах зафиксировали сбои. В компании сообщили, что личные данные и платежная информация пользователей не пострадали. Сбои были устранены в течение двух дней.

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ФОТО: РИА Новости
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