Ненецкий АО и Магаданская область стали регионами с самым доступным жильем

Ненецкий автономный округ (АО) и Магаданская область заняли первое место по доступности жилья среди российских регионов, пишет РИА Новости.

Среднестатистическая семья с одним ребенком может накопить на квартиру в этих регионах за три года. Дольше всего копить на квартиру в 60 «квадратов» придется жителям Севастополя (12 лет), а также Чеченской Республики (примерно 10 лет).

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При этом в России предлагают ввести новые механизмы контроля за ценами на жилье. Среди них — ограничение нормы прибыли девелоперов до 20% наряду с предоставлением льгот от государства. С инициативой включить эти меры в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни» к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратились депутаты.

Цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН». Радченко объяснила это введением рекордно низкой ставки по льготной ипотеке, которая привела к росту цен для всех категорий, так как за этим процессом не было должного контроля со стороны государства.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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