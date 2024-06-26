Ненецкий АО и Магаданская область стали регионами с самым доступным жильем
Ненецкий автономный округ (АО) и Магаданская область заняли первое место по доступности жилья среди российских регионов, пишет РИА Новости.
Среднестатистическая семья с одним ребенком может накопить на квартиру в этих регионах за три года. Дольше всего копить на квартиру в 60 «квадратов» придется жителям Севастополя (12 лет), а также Чеченской Республики (примерно 10 лет).
При этом в России предлагают ввести новые механизмы контроля за ценами на жилье. Среди них — ограничение нормы прибыли девелоперов до 20% наряду с предоставлением льгот от государства. С инициативой включить эти меры в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни» к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратились депутаты.
Цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН». Радченко объяснила это введением рекордно низкой ставки по льготной ипотеке, которая привела к росту цен для всех категорий, так как за этим процессом не было должного контроля со стороны государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru