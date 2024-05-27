Спрос на загородную недвижимость в России вырос на 10%

При этом средняя стоимость загородных домов в России выросла на 30%.

Большинство живущих в квартирах россиян (71 процент) хотели бы переехать за город, сообщается в исследовании «Тинькофф Кредит Брокер». Так, в многоквартирных домах сейчас проживает 69% россиян. Среди тех, кто озвучил желание переехать, девять процентов собираются сделать это уже в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

