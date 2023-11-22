«Немного лукавят!»: В китайской черной икре не увидели фальсификата

«В советское время на рынок попадало более тысячи тонн осетровой икры в год, осетр был дикий астраханский. Сейчас промысел этой рыбы закрыт, черная икра есть сегодня только как экокультура, добывается относительно мало – 15-20 тонн. Темпы роста неплохие, но до насыщения рынка отечественной икрой еще очень далеко, поэтому традиционно икра привозится из Китая. Китай сегодня является мировым лидером по производству осетра. Икра приличная, по качеству от российской икры не отличается, даже ее предпочитают больше. Нам еще до них тянутся, хотя все технологии разведения осетра чисто советские и российские», - отметил он.

Также Корнев объяснил, почему китайская икра на рынке продается под видом российской.

«Почему эта икра проходит по документам под видом российской? Потому что ее обычно дополнительно пастеризуют, при этом способе обработки страна происхождения меняется с Китая на Россию. Поэтому наши осетроводы немного лукавят, когда говорят о фальсификатах. Можно, конечно, порассуждать, нужно ли икру пастеризовать и делают ли это именно для смены страны происхождения… Но я ничего не могу сказать по этому поводу», - резюмировал собеседник НСН.

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке в ноябре стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года. В среднем она стоит 3,5 тысяч рубля за 1 кг оптом. Цены на икру кеты находятся на уровне прошлого года — около 4 тысяч рублей за килограмм. Икру кеты оптовики предлагают и по 3,5 тысяч рубля за 1 кг - на 12% меньше, чем в прошлом ноябре, передает «Радиоточка НСН».

