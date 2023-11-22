Доля нелегальной китайской черной икры в России превысила 40%

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке в ноябре стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года. В среднем она стоит 3,5 тысяч рубля за 1 кг оптом. Цены на икру кеты находятся на уровне прошлого года — около 4 тысяч рублей за килограмм. Икру кеты оптовики предлагают и по 3,5 тысяч рубля за 1 кг - на 12% меньше, чем в прошлом ноябре, передает «Радиоточка НСН».

