Представитель Эрдогана: Европа будет зависеть от российского газа ближайшие 10 лет

Калын также назвал в качестве альтернативы российскому газу проект TANAP (Трансанатолийский газопровод ), который был реализован Турцией и Азербайджаном.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.

