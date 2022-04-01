Представитель Эрдогана: Европа будет зависеть от российского газа ближайшие 10 лет

Представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что Европа будет зависеть от российского газа в ближайшие 10 лет, передает РИА Новости.

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Калын также назвал в качестве альтернативы российскому газу проект TANAP (Трансанатолийский газопровод ), который был реализован Турцией и Азербайджаном.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭрдоганТурция
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