Представитель Эрдогана: Европа будет зависеть от российского газа ближайшие 10 лет
Представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что Европа будет зависеть от российского газа в ближайшие 10 лет, передает РИА Новости.
Калын также назвал в качестве альтернативы российскому газу проект TANAP (Трансанатолийский газопровод ), который был реализован Турцией и Азербайджаном.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.
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