Немецкий экономист предупредил Европу о крахе евро
Евро становится все более неустойчивой валютой. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на заявление бывшего главного экономиста Deutsche Bank Томаса Майера.
По его словам, Евросоюз ждет длительная инфляция, которая способна уничтожить евро. Майер отметил, что при этом Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты и не способен или не хочет изменить ситуацию.
Экономист напомнил про последствия инфляции и привел в пример гиперинфляцию в Германии в начале 20-ых годов прошлого века.
Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что практически ежедневно появляющиеся прогнозы экономистов о «крахе доллара» безосновательны и делаются «на всякий случай».
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