Немецкий экономист предупредил Европу о крахе евро

Евро становится все более неустойчивой валютой. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на заявление бывшего главного экономиста Deutsche Bank Томаса Майера.

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По его словам, Евросоюз ждет длительная инфляция, которая способна уничтожить евро. Майер отметил, что при этом Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты и не способен или не хочет изменить ситуацию.

Экономист напомнил про последствия инфляции и привел в пример гиперинфляцию в Германии в начале 20-ых годов прошлого века.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что практически ежедневно появляющиеся прогнозы экономистов о «крахе доллара» безосновательны и делаются «на всякий случай».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаЕвросоюз
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