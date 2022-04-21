Немецкий экономист предупредил Европу о крахе евро

По его словам, Евросоюз ждет длительная инфляция, которая способна уничтожить евро. Майер отметил, что при этом Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты и не способен или не хочет изменить ситуацию.

Экономист напомнил про последствия инфляции и привел в пример гиперинфляцию в Германии в начале 20-ых годов прошлого века.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что практически ежедневно появляющиеся прогнозы экономистов о «крахе доллара» безосновательны и делаются «на всякий случай».

