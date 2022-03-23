Китайский экономист назвал точку отсчета краха доллара

Эксперт отмечает, что мнения об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти появились после сообщений о возможном отказе Саудовской Аравии от американской валюты в расчетах по нефтяным сделкам с КНР, а также диалога РФ и Индии по платежному механизму «рупия-рубль».

Чжан Юйгуй указал, что выручка Saudi Aramco составляет более $350 млрд, и переход в расчетах на юань повлияет на глобальный рынок и станет «настоящим взрывом», пишет «Свободная пресса».

Как отметил эксперт, согласно ряду исследований цикл валюты страны, выступающей в качестве доминирующей в мире, составляет около 100 лет. В соответствии с этой точкой зрения осталось «совсем немного» до падения «гегемонистского дивидендного цикла доллара», установленного Бреттон-Вудской системой в 1944 году, отмечает РИА ФАН.

