Китайский экономист назвал точку отсчета краха доллара
Переход нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях в торговле с Китаем станет «настоящим взрывом» для нефтяного рынка и будет иметь серьезные последствия для современной финансовой системы. Об этом пишет декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в своей статье для Huánqiú Shíbào.
Эксперт отмечает, что мнения об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти появились после сообщений о возможном отказе Саудовской Аравии от американской валюты в расчетах по нефтяным сделкам с КНР, а также диалога РФ и Индии по платежному механизму «рупия-рубль».
Чжан Юйгуй указал, что выручка Saudi Aramco составляет более $350 млрд, и переход в расчетах на юань повлияет на глобальный рынок и станет «настоящим взрывом», пишет «Свободная пресса».
Как отметил эксперт, согласно ряду исследований цикл валюты страны, выступающей в качестве доминирующей в мире, составляет около 100 лет. В соответствии с этой точкой зрения осталось «совсем немного» до падения «гегемонистского дивидендного цикла доллара», установленного Бреттон-Вудской системой в 1944 году, отмечает РИА ФАН.
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