Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2»

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга аннулировать решение на строительство газопровода в водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе организации.

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В сообщении говорится, что организация уже подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока – 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии.

Регулятор выдал данное разрешение 14 января 2021 года. Экологи его оспорили днем позже. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное изначально разрешение.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для чего США вводят санкции именно против газового российского сектора.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияЭкологиСеверный Поток-2
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