Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2»
Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга аннулировать решение на строительство газопровода в водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе организации.
В сообщении говорится, что организация уже подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока – 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии.
Регулятор выдал данное разрешение 14 января 2021 года. Экологи его оспорили днем позже. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное изначально разрешение.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для чего США вводят санкции именно против газового российского сектора.
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