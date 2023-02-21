«Путин бизнесу не поможет?» Степанков о декриминализации экономических преступлений
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН назвал маловероятной амнистию осужденных по экономическим статьям после выступления Владимира Путина.
Заявление президента России Владимира Путина о необходимости смягчить наказания за экономические преступления обсуждалось и раньше, однако так и не было реализовано законодателями. Об этом в разговоре с НСН рассказал бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей в данной сфере.
«Дело в том, что в посланиях президента, и даже, наверное, двух президентов – об этом и Медведев говорил, не раз шла речь о более гуманном подходе к экономическим преступлениям, и даже декриминализации некоторых явлений в сфере – вывести их из-под уголовной ответственности. Но поскольку в очередной раз президент об этом сказал, то, по всей видимости, все предыдущие желания полной реализации не нашли. Поэтому я бы сейчас с таким оптимизмом не смотрел, что после этих слов будут освобождать кого-то из-под стражи. Скорее всего, будут подготовлены и внесены в действующее уголовное законодательство поправки. Возможно, будут внесены какие-либо изменения и в уголовно-процессуальное законодательство в сфере избрания мер пресечения и категории мер пресечения к тем или иным видам правонарушений», - сказал Степанков.
Сложность модернизации законодательства заключается в разделении экономических преступлений. Нынешние правила диктуют суровые наказания, в том числе заключение под стражу в случаях, когда подобная мера пресечения не требует необходимости, ее следует корректировать, считает Степанков.
«В первую очередь, это, конечно, сложность разделения преступлений, совершенных умышленно в сфере экономики от преступлений, совершенных по неосторожности; от преступлений, совершенных в силу ненаступления тех или иных тяжких последствий, которые, скажем, не требуют столь суровой меры пресечения, как арест на период следствия. Малоэффективные приговоры, за который бизнес сам умирает – фирма перестает действовать, связи разрушаются, люди остаются без работы... Но в то же время количество различных правонарушений, которые отнесены сегодня к уголовным в сфере экономики, не сокращаются – даже совершенствуются. И уровень мошенничества в сфере экономики – это не такое страшное преступление, чтобы арестовывать на стадии следствия, держать под стражей. Вот эта следственная, судебная практика требует анализа и внесения корректив в текущее законодательство», - отметил он.
Одной из проблем, с которой властям необходимо бороться, Степанков назвал коррупцию и участие силовиков в рейдерских захватах.
«К сожалению, еще не все сказано о роли оперативных служб и следственных органов в рейдерских захватах. Часто используя коррупционные связи, сам же бизнес руками правоохранителей вторгается в сферу экономики, деля собственность и занимаясь рейдерскими захватами. А вот включить роль правоохранительных органов из этой сферы – это уже другая проблема. Эффективность руководства, органов правоохранения, прокуратуры, суда – это уже более серьезный вопрос. Вторжение в экономику правоохранительной деятельности зачастую связано не со сложностью квалификации, не с трудностью дел, а, к сожалению, или с коррупционными, или какими-то злоупотреблениями, направленными на перераспределение собственности в этой сфере, где иногда выступают интересантами сами бизнесмены, а иногда даже государственные структуры», - заключил бывший генпрокурор России.
Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер.
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