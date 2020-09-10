«Правильная инициатива». Онищенко поддержал запрет на алкоголь до 21 года

Запретить россиянам моложе 21 года покупать некрепкий алкоголь предложил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.

По его словам, чем раньше человек начнёт потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотреблений спиртным в будущем.

Эту инициативу Минздрава, как передаёт ТАСС, поддержал представитель РПЦ Владимир Легойда.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что это «правильная инициатива».

«Не только слабый алкоголь, а вообще все алкогольные напитки. Главный аргумент, который приводят наши оппоненты, что в 18 лет человек становится совершеннолетним, идет в армию. Но окончательно в организме формируются обменные процессы, связанные с метаболизмом, к 20 годам. Таким образом привыкание после 21 года менее вероятно. До этого возраста человек очень уязвим. Поэтому в Соединенных Штатах можно покупать алкоголь с 21 года. Все остальные находятся в цепких руках алкогольной мафии, которая не дает перейти к такой норме. Но делать это надо», - подчеркнул Онищенко.