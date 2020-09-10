«Правильная инициатива». Онищенко поддержал запрет на алкоголь до 21 года
Эксперты назвали в эфире НСН плюсы и минусы запрета продажи некрепкого алкоголя гражданам младше 21 года.
Запретить россиянам моложе 21 года покупать некрепкий алкоголь предложил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.
По его словам, чем раньше человек начнёт потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотреблений спиртным в будущем.
Эту инициативу Минздрава, как передаёт ТАСС, поддержал представитель РПЦ Владимир Легойда.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что это «правильная инициатива».
«Не только слабый алкоголь, а вообще все алкогольные напитки. Главный аргумент, который приводят наши оппоненты, что в 18 лет человек становится совершеннолетним, идет в армию. Но окончательно в организме формируются обменные процессы, связанные с метаболизмом, к 20 годам. Таким образом привыкание после 21 года менее вероятно. До этого возраста человек очень уязвим. Поэтому в Соединенных Штатах можно покупать алкоголь с 21 года. Все остальные находятся в цепких руках алкогольной мафии, которая не дает перейти к такой норме. Но делать это надо», - подчеркнул Онищенко.
В свою очередь гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН заявил, что «категорически несогласен» с этой инициативой.
«Завтра День трезвости в России. Минздрав должен был как-то отреагировать, предложить какую-то креативную идею. Так как новых идей нет, предложил старую. Минфин и Минпромторг уже на нее возразили. В России одно из самых жестких в мире законодательств, регулирующих производство и розничный оборот алкоголя. При этом мы занимаем одно из первых мест по объемам нелегального рынка. Кроме того, продавать алкоголь несовершеннолетним категорически запрещено. Однако Россия также находится среди лидеров по потреблению алкоголя несовершеннолетними. Пока мы не повысим культуру выполнения наших законов, вводить новые ограничения оборона алкоголя не только неправильно, но и вредно. Они не только снижают поступление акцизов в бюджет, но и увеличивают количество отравлений некачественным нелегальным алкоголем», - отметил Черниговский.
Ранее Минздрав разработал законопроект о запрете продавать алкоголь крепче 16,5% людям моложе 21 года. Минфин и Минэкономразвития его не поддержали
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