«Нехватка по овощам»: В Госдуме пообещали заместить импорт семян за три года

В России активно ведется работа по возрождению отрасли семеноводства, по некоторым культурам зависимость от импорта сохраняется. Об этом глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал в беседе с НСН.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз готовит предложение по квотированию импорта семян. По его словам, министерство выйдет на таможенно-тарифную комиссию. Также он заявил о необходимости создавать свои собственные товарные семена. Кашин отметил, что наладить производство можно за три-четыре года.

«Эту работу мы давно проводим с точки зрения импортозамещения. Любая страна, чтобы решать вопрос с продовольственной безопасностью, особенно такая великая как Российская Федерация, которая является глобальным в мире игроком, должна решать этот вопрос. Не столько речь идет о семенах или животноводстве, но и о технологиях, средствах защиты, удобрениях. Лет восемь назад мы создали соответствующую программу по возрождению деревни, по возрождению отрасли семеноводства, где у нас есть большая потребность», - рассказал глава профильного комитета.

При этом он также отметил, что есть проблемы по целому ряду культур, преодолеть зависимость можно будет только через три-четыре года.