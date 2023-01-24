«Нехватка по овощам»: В Госдуме пообещали заместить импорт семян за три года
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал в эфире НСН, что зависимость по целому ряду культур сохраняется.
В России активно ведется работа по возрождению отрасли семеноводства, по некоторым культурам зависимость от импорта сохраняется. Об этом глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал в беседе с НСН.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз готовит предложение по квотированию импорта семян. По его словам, министерство выйдет на таможенно-тарифную комиссию. Также он заявил о необходимости создавать свои собственные товарные семена. Кашин отметил, что наладить производство можно за три-четыре года.
«Эту работу мы давно проводим с точки зрения импортозамещения. Любая страна, чтобы решать вопрос с продовольственной безопасностью, особенно такая великая как Российская Федерация, которая является глобальным в мире игроком, должна решать этот вопрос. Не столько речь идет о семенах или животноводстве, но и о технологиях, средствах защиты, удобрениях. Лет восемь назад мы создали соответствующую программу по возрождению деревни, по возрождению отрасли семеноводства, где у нас есть большая потребность», - рассказал глава профильного комитета.
При этом он также отметил, что есть проблемы по целому ряду культур, преодолеть зависимость можно будет только через три-четыре года.
«Голландские технологии и семена нас подрезали так, что мы забыли о своих сортах, которые дают прекрасные урожаи. Сейчас приводим все в систему. Наши семена по всему спектру дают прекрасные урожаи. Что касается кукурузы, здесь мы уже имеем больше 50% своих семян, производим столько, что хватает себе и можем помогать другим. Есть у нас проблемы по сахарной свекле, в этом плане научные центры активно работают. У нас наука сегодня не все растеряла, чтобы работать на перспективу. По овощам у нас тоже есть определенная проблема, есть зависимость, работу надо активизировать. Три-четыре года нам достаточно, чтобы нам завершить эту работу по основным культурам», - объяснил он.
Россия может заместить импорт семян за пять лет, необходимо развивать селекцию, строить семенные заводы и обучать кадры, рассказал ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»
- СМИ: ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром
- В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон
- Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2
- ВОЗ намерена определить новый статус COVID-19
- СМИ: США могут объявить о передаче Украине танков Abrams в ближайшие дни
- «Аватар» и «Фабельманы» номинированы на «Оскар» в категории лучший фильм
- СМИ: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
- Рогов заявил, что украинские спецслужбы взорвали автомобиль в Бердянске
- Зеленский заявил, что у Киева нет намерения напасть на Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru