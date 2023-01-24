«Нехватка по овощам»: В Госдуме пообещали заместить импорт семян за три года

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал в эфире НСН, что зависимость по целому ряду культур сохраняется. 

В России активно ведется работа по возрождению отрасли семеноводства, по некоторым культурам зависимость от импорта сохраняется. Об этом глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал в беседе с НСН.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз готовит предложение по квотированию импорта семян. По его словам, министерство выйдет на таможенно-тарифную комиссию. Также он заявил о необходимости создавать свои собственные товарные семена. Кашин отметил, что наладить производство можно за три-четыре года.

«Эту работу мы давно проводим с точки зрения импортозамещения. Любая страна, чтобы решать вопрос с продовольственной безопасностью, особенно такая великая как Российская Федерация, которая является глобальным в мире игроком, должна решать этот вопрос. Не столько речь идет о семенах или животноводстве, но и о технологиях, средствах защиты, удобрениях. Лет восемь назад мы создали соответствующую программу по возрождению деревни, по возрождению отрасли семеноводства, где у нас есть большая потребность», - рассказал глава профильного комитета.

При этом он также отметил, что есть проблемы по целому ряду культур, преодолеть зависимость можно будет только через три-четыре года.

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«Голландские технологии и семена нас подрезали так, что мы забыли о своих сортах, которые дают прекрасные урожаи. Сейчас приводим все в систему. Наши семена по всему спектру дают прекрасные урожаи. Что касается кукурузы, здесь мы уже имеем больше 50% своих семян, производим столько, что хватает себе и можем помогать другим. Есть у нас проблемы по сахарной свекле, в этом плане научные центры активно работают. У нас наука сегодня не все растеряла, чтобы работать на перспективу. По овощам у нас тоже есть определенная проблема, есть зависимость, работу надо активизировать. Три-четыре года нам достаточно, чтобы нам завершить эту работу по основным культурам», - объяснил он.

Россия может заместить импорт семян за пять лет, необходимо развивать селекцию, строить семенные заводы и обучать кадры, рассказал ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в разговоре с НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УрожайИмпортМинсельхоз
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