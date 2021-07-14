СМИ: ОПЕК договорилась с ОАЭ по сделке о сокращении добычи нефти
Организация стран - экспортёров нефти пришла к соглашению с Объединёнными Арабскими Эмиратами об условиях сделки и смягчения ограничений по добыче. Новая министерская встреча участников ОПЕК+ будет назначена в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих информаторов в организации.
Согласно данным инсайда, стороны пришли к компромиссному варианту соглашения по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты. Сначала эмираты просили увеличить для себя этот показатель с 3,2 миллиона баррелей в сутки до 3,8 млн б/с. В итоге сошлись на 3,65 млн баррелей в сутки.
Новый базовый уровень для ОАЭ начнёт применяться с мая 2022 года, а саму сделку предполагается пролонгировать до конца будущего года.
Попытки договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца текущего года страны ОПЕК+ предпринимали безуспешно с начала этого месяца. Причём, все соглашались, что рынок нуждается в дополнительных объемах топлива и выражали готовность нарастить постепенно добычу на 2 млн б/с в период с августа по декабрь.
Однако камнем преткновения стали сроки продления соглашения, которое истекает в апреле 2022 года из-за позиции по этому вопросу Саудовской Аравии – крупнейшего в ОПЕК добытчика нефти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- МЧС России предложило разрешить дачникам разводить костры на участках
- В Афганистане ликвидировали более тысячи боевиков «Талибана» за три дня
- Глава Минздрава заявил, что «Спутник V» не вредит при беременности
- Экс-директор РКЦ «Прогресс» приговорён к 8,5 годам колонии
- Венедиктов рассказал об ожидаемом эффекте от опроса по обязательной вакцинации
- Буш раскритиковал вывод американских войск из Афганистана
- Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП
- СМИ: ОПЕК договорилась с ОАЭ по сделке о сокращении добычи нефти
- Россия и Белоруссия разработают совместный план противодействия санкциям Запада
- Сергей Федоров стал тренером хоккейного ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru