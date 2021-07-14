СМИ: ОПЕК договорилась с ОАЭ по сделке о сокращении добычи нефти

Организация стран - экспортёров нефти пришла к соглашению с Объединёнными Арабскими Эмиратами об условиях сделки и смягчения ограничений по добыче. Новая министерская встреча участников ОПЕК+ будет назначена в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих информаторов в организации.

Согласно данным инсайда, стороны пришли к компромиссному варианту соглашения по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты. Сначала эмираты просили увеличить для себя этот показатель с 3,2 миллиона баррелей в сутки до 3,8 млн б/с. В итоге сошлись на 3,65 млн баррелей в сутки.

Новый базовый уровень для ОАЭ начнёт применяться с мая 2022 года, а саму сделку предполагается пролонгировать до конца будущего года.