Нефть WTI подешевела до минимума за 18 лет
Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае в пятницу снизилась до $17,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской товарной бирже. Так дёшево эта нефть не стоила с ноября 2001 года, сообщает Trading Economics.
Баррель нефти Brent на Лондонской бирже ICE сегодня торгуется около $28 за баррель.
Российская нефть Urals в Северо-Западной Европе на этой неделе стоила $16,7 за баррель — более чем на $3 меньше, чем на прошлой неделе.
Ранее источники агентства Reuters рассказали, что Саудовская Аравия в дополнение к скидке на свою нефть предложила покупателям оформлять отсрочки платежей на срок до 90 дней.
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