Нефть WTI подешевела до минимума за 18 лет

Баррель нефти Brent на Лондонской бирже ICE сегодня торгуется около $28 за баррель.

Российская нефть Urals в Северо-Западной Европе на этой неделе стоила $16,7 за баррель — более чем на $3 меньше, чем на прошлой неделе.

Ранее источники агентства Reuters рассказали, что Саудовская Аравия в дополнение к скидке на свою нефть предложила покупателям оформлять отсрочки платежей на срок до 90 дней.

