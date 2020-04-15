Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе отсрочить платежи за поставленную нефть на срок до 90 дней, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Многие покупатели сырья сейчас испытывают трудности из-за сокращения спроса на нефтепродукты.
Саудиты предлагают оформлять отсрочки через саудовские банки. Источник утверждают, что предложенная мера — часть политики Эр-Рияда по увеличению своей доли на рынке.
На фоне глобального переизбытка сырья Саудовская Аравия продаёт свою нефть со скидкой в $10-11 с стоимости барреля Brent, который сегодня торгуется на уровне $27-28. Российская Urals в Северо-Западной Европе продавалась по $16,7, отмечало агентство Argus.
Ранее Саудовская Аравия и Россия взяли на себя обязательство сократить нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки в мае-июне в рамках сделки ОПЕК+. Соглашение не привело к росту цен на нефть.
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