Нефть WTI подешевела до $15

Баррель нефти техасской марки WTI с поставкой в мае продолжает дешеветь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в понедельник, 20 апреля. Стоимость контрактов сегодня падала ниже $15, что является минимумом с 1999 года, сообщает «Интерфакс».

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Западные аналитики связывают такую динамику с истечением контрактов, однако есть опасения, что июньские фьючерсы WTI вскоре тоже будут стоить меньше $20. На рынке сохраняется низкий спрос, поддерживающий опасения, что нефть скоро будет негде хранить.

Нефть марки Brent потеряла 2,4% и сейчас торгуется на уровне $27,3 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Сегодня котировки кратковременно опускались ниже $27.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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