Нефть WTI подешевела до $15

Западные аналитики связывают такую динамику с истечением контрактов, однако есть опасения, что июньские фьючерсы WTI вскоре тоже будут стоить меньше $20. На рынке сохраняется низкий спрос, поддерживающий опасения, что нефть скоро будет негде хранить.

Нефть марки Brent потеряла 2,4% и сейчас торгуется на уровне $27,3 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Сегодня котировки кратковременно опускались ниже $27.

