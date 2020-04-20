Нефть WTI подешевела до $15
Баррель нефти техасской марки WTI с поставкой в мае продолжает дешеветь на торгах Нью-йоркской товарной биржи в понедельник, 20 апреля. Стоимость контрактов сегодня падала ниже $15, что является минимумом с 1999 года, сообщает «Интерфакс».
Западные аналитики связывают такую динамику с истечением контрактов, однако есть опасения, что июньские фьючерсы WTI вскоре тоже будут стоить меньше $20. На рынке сохраняется низкий спрос, поддерживающий опасения, что нефть скоро будет негде хранить.
Нефть марки Brent потеряла 2,4% и сейчас торгуется на уровне $27,3 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. Сегодня котировки кратковременно опускались ниже $27.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Лидер Brainstorm на самоизоляции построил дорогу
- Аксёнов призвал россиян не приезжать в Крым
- Нефть WTI подешевела до $15
- Глава Минздрава счёл эффективным режим самоизоляции
- Глава ВТБ прогнозирует курс доллара не выше 80 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru