В ТПП опровергли зависимость США от российской нефти

«Немцы, безусловно, преувеличивают. Зависимости так таковой, конечно, нет. Основную часть нефтепродуктов, которую потребляют США, производят вообще не из нефти. В зависимости от времени года, от 60% до 70% всех жидких углеводородных топлив производят из метана и кукурузы. То есть речь идет о синтетическом бензине из метана, который во время второй мировой войны немцы называли газолином, а также об этиловом спирте, который также используется вместо бензина. Это крупнотоннажные производства и они, безусловно, снижают зависимость США от нефти. Собственная добыча нефти, в том числе и сланцевой, в США сейчас падает, сланцевый бум фактически закончился, потому что очень быстро заканчиваются запасы сланцевой нефти, но этот путь, по которому пошли США – производство моторных топлив не из нефти, представляется вполне эффективным. США на этом пути вполне способны обеспечить себя моторными топливами. Поэтому никакой зависимости от России нет», - сказал Танкаев.

При этом, он отметил, что производство синтетического этилового спирта из той же кукурузы, конечно, затратнее для государства. Выгоднее покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, так как себестоимость конечного продукта выходит ниже.

«Однако, США не допустят никогда реальной зависимости от поставки нефти и нефтепродуктов извне. Существует специальная доктрина в США о стремлении достигнуть энергетической независимости и, США в этом плане вполне способны решить эту проблему», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам Рустама Танкаева, производством синтетических моторных топлив также занимаются в Европе и Ближнем Востоке. Так в странах Евросоюза содержание этилового спирта в бензине составляет около 15%. А в Саудовской Аравии ежегодно производится порядка 60 млн тонн таких топлив.

«То есть, это такая общемировая тенденция, но это не значит, что синтетические моторные топлива в состоянии полностью вытеснить нефть. Пока что это не так. Все-таки разница в себестоимости очень велика», - заключил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП.

Об увеличении экспорта нефти также заявляли и в Минэкономразвития РФ 22 января 2020 года. Прирост за январь-ноябрь 2019 года составил порядка 3,8% - существенный вклад внесли закупки Турции и США.



