В ТПП опровергли зависимость США от российской нефти
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП в эфире НСН рассказал, как при помощи этилового спирта США уходят от зависимости от нефтепродуктов извне.
Немецкая газета Die Welt написала об увеличении зависимости США от экспорта сырой нефти из России. Издание уточняет, что Россия воспользовалась санкциями Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы и увеличило в ноябре 2019 года поставки нефтепродуктов в США в 2,5 раза – до 19,2 млн баррелей. При этом, ссылаясь на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Штатов, газета напоминает, что в октябре 2019 года РФ стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США, обойдя Мексику.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что о зависимости США от России по нефтепродуктам не может быть и речи.
«Немцы, безусловно, преувеличивают. Зависимости так таковой, конечно, нет. Основную часть нефтепродуктов, которую потребляют США, производят вообще не из нефти. В зависимости от времени года, от 60% до 70% всех жидких углеводородных топлив производят из метана и кукурузы. То есть речь идет о синтетическом бензине из метана, который во время второй мировой войны немцы называли газолином, а также об этиловом спирте, который также используется вместо бензина. Это крупнотоннажные производства и они, безусловно, снижают зависимость США от нефти. Собственная добыча нефти, в том числе и сланцевой, в США сейчас падает, сланцевый бум фактически закончился, потому что очень быстро заканчиваются запасы сланцевой нефти, но этот путь, по которому пошли США – производство моторных топлив не из нефти, представляется вполне эффективным. США на этом пути вполне способны обеспечить себя моторными топливами. Поэтому никакой зависимости от России нет», - сказал Танкаев.
При этом, он отметил, что производство синтетического этилового спирта из той же кукурузы, конечно, затратнее для государства. Выгоднее покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, так как себестоимость конечного продукта выходит ниже.
«Однако, США не допустят никогда реальной зависимости от поставки нефти и нефтепродуктов извне. Существует специальная доктрина в США о стремлении достигнуть энергетической независимости и, США в этом плане вполне способны решить эту проблему», - подчеркнул собеседник НСН.
По словам Рустама Танкаева, производством синтетических моторных топлив также занимаются в Европе и Ближнем Востоке. Так в странах Евросоюза содержание этилового спирта в бензине составляет около 15%. А в Саудовской Аравии ежегодно производится порядка 60 млн тонн таких топлив.
«То есть, это такая общемировая тенденция, но это не значит, что синтетические моторные топлива в состоянии полностью вытеснить нефть. Пока что это не так. Все-таки разница в себестоимости очень велика», - заключил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП.
Об увеличении экспорта нефти также заявляли и в Минэкономразвития РФ 22 января 2020 года. Прирост за январь-ноябрь 2019 года составил порядка 3,8% - существенный вклад внесли закупки Турции и США.
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