Нефть резко дешевеет из-за опасений кризиса в банковской сфере США

Нефть на мировых рынках начала активно дешеветь из-за опасений кризиса в банковском секторе Соединённых Штатов Америки Так, майские контракты на сорт Brent, которым торгует Россия, на лондонской бирже ICE Futures потеряли около 5% и опустились ниже 79 долларов за баррель.

Апрельские фьючерсы на сорт WTI в ходе электронных торгов на товарной бирже в Нью-Йорке также теряют около 5% стоимости и торгуются сейчас в районе 72,89 долларов за бочку.