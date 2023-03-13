Нефть резко дешевеет из-за опасений кризиса в банковской сфере США

Нефть на мировых рынках начала активно дешеветь из-за опасений кризиса в банковском секторе Соединённых Штатов Америки Так, майские контракты на сорт Brent, которым торгует Россия, на лондонской бирже ICE Futures потеряли около 5% и опустились ниже 79 долларов за баррель.

Апрельские фьючерсы на сорт WTI в ходе электронных торгов на товарной бирже в Нью-Йорке также теряют около 5% стоимости и торгуются сейчас в районе 72,89 долларов за бочку.

Экс-глава ЦБ исключил «набеги» на банки США из-за их банкротства

В конце прошлой рабочей недели было объявлен о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank – одного из ведущих кредитных учреждений Кремниевой долины и 16 в США. Его активы превышали 200 миллиардов долларов. Сегодня же стало известно, что та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

В США эти банкротства уже характеризуют как самые масштабные со времён мирового кризиса 2008 года. Так, по оценке ряда экспертов, после разорения Silicon Valley Bank, свыше 1500 климатических и энергетических компаний могут столкнуться с серьёзными проблемами.

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