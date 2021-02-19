Эксперты предрекли ценам на нефть скорое падение
Цены на нефть в ближайшее время могут опуститься до 60 долларов за баррель, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
По их словам, стоимость топлива будет падать из-за улучшения погоды в США и роста добычи стран нефтяного картеля.
Ослабление мороза в западных странах тоже окажет определенное влияние на снижение нефтяных цен, как и планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи нефти на миллион баррелей в сутки.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.
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