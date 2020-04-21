Нефть марки Brent рухнула на 22%
Нефть продолжает резко дешеветь на мировых торговых площадках. Баррель марки Brent упал в ходе торгов уже на 22%. Контракты с поставками в июне на североморскую смесь стоят $19,92 за баррель, передаёт RT. При этом тенденция на снижение цены сохраняется.
Ранее сегодня майские фьючерсы на американскую нефть WTI снова упали ниже нуля. Прошлой ночью стоимость этой марки впервые в истории рухнула на 300% — до минус 37,63 доллара за бочку.
По оценке экспертов рынка, произошло это в связи с окончанием срока фьючерсов на следующий месяц и переполнением нефтехранилищ. Вслед за этим последовало падение цен и на остальные сорта чёрного золота, отмечает Ura.ru.
Глобальное падение нефти возобновилось в связи с пандемией коронавируса, несмотря на новую сделку о снижении добычи с мая в рамках ОПЕК+. Эксперты опасаются, что соглашение не возымеет должного эффекта.
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