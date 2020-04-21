Нефть марки Brent рухнула на 22%

Нефть продолжает резко дешеветь на мировых торговых площадках. Баррель марки Brent упал в ходе торгов уже на 22%. Контракты с поставками в июне на североморскую смесь стоят $19,92 за баррель, передаёт RT. При этом тенденция на снижение цены сохраняется.

Ранее сегодня майские фьючерсы на американскую нефть WTI снова упали ниже нуля. Прошлой ночью стоимость этой марки впервые в истории рухнула на 300% — до минус 37,63 доллара за бочку.